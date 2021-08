Polícia Civil prende homem que roubou caminhão com carga avaliada em R$ 1 milhão - Divulgação/Polícia Civil

Rio - Policiais da Delegacia de Polícia Interestadual (DC-Polinter), após trabalho de inteligência e monitoramento, prenderam nesta sexta-feira o foragido Leonardo Rodrigues Menezes da Cunha, condenado pelo roubo de carga de eletrônicos, avaliada em R$ 1 milhão, no ano de 2015. Leonardo estava foragido desde 2018 e foi localizado na residência de parentes em Irajá, Zona Norte do Rio. Ninguém ficou ferido na ação.



Junto com outros comparsas, o criminoso assaltou um caminhão dos Correios. Após um período preso, ele conseguiu responder o processo em liberdade e em seguida foi condenado.

A Polícia Civil vem fazendo diversas operações para combater os roubos de cargas. Qualquer informação poderá ser repassada ao Disque Denúncia da DC-Polinter, através do Whatsapp (21) 98596-7081. O anonimato é garantido.