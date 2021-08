Homem apontado como líder do tráfico de drogas do Castelar é preso pela polícia - Foto: Reprodução / Redes sociais

Homem apontado como líder do tráfico de drogas do Castelar é preso pela políciaFoto: Reprodução / Redes sociais

Publicado 06/08/2021 16:12

Rio - Um homem apontado como um dos líderes do tráfico de drogas do Castelar, em Belford Roxo, foi preso, nesta sexta-feira. O suspeito, conhecido como "Ligeirinho", foi encontrado por policiais na Rua Batista Motinha, no bairro São Vicente, no mesmo município da Baixada Fluminense.

O suspeito é conhecido por ostentar armas e seu estilo de vida nas redes sociais. A ação foi feita por entre policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) em parceria com os agentes da Polícia Civil da 54ª DP (Belford Roxo).

Publicidade

Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. A ocorrência ainda está em andamento.