Prefeitura do Rio demoli 32 construções irregulares no Complexo da MaréFoto: Heliomar Antunes / Seconserva

Publicado 06/08/2021 20:58 | Atualizado 06/08/2021 21:07

Rio - A Prefeitura do Rio demoliu, nesta sexta-feira, 32 construções irregulares que não estão habitadas no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. As construções foram feitas em cima do canal de drenagem da Linha Vermelha e da rede pluvial da comunidade. No local, foram encontrados mais de 60 demarcações de lotes que seriam vendidos de forma irregular.

No total, a equipe da Coordenadoria Técnica de Operações Especiais (COOPE) demoliu duas casas em fase de acabamento, 14 edificações comerciais em fase de alvenaria e outras 16 em fase de estrutura e fundação. "Temos um corpo técnico altamente qualificado que atua com rigor para garantir a ordem urbana. Estamos nas ruas fiscalizando, notificando e, por fim, demolindo o que não apenas vai contra a lei, mas oferece risco à população”, garantiu a secretária de Conservação, Anna Laura Secco.

O subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz, esteve presente para acompanhar a ação. “Mais uma vez, nos deparamos com casas de alto padrão sendo construídas irregularmente. Agora, elas estavam no Complexo da Maré, no leito de um rio, rente às escolas e beirando a Linha Vermelha”, disse o subprefeito, que acrescentou: “Além de representarem risco para os futuros ocupantes, essas construções revelam um novo padrão de uma organização que vem se instituindo no Rio de Janeiro”.