NorteShopping abre espaço para acolher pessoas em situação de ruaFoto: Fernando Maia / Prefeitura do Rio

Publicado 06/08/2021 17:41

Rio - Em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, o NorteShopping, no Cachambi, Zona Norte, recebeu pessoas em situação de rua nesta semana, considerada a mais fria do ano. No total, a equipe da SMAS fez 2.960 abordagens e 337 acolhimentos nos últimos oito dias.

Assim que chegam, além de receber cobertores e kits de higiene, os acolhidos tomam banho e jantam. Pela manhã, eles tomam café da manhã e deixam o local, onde funcionava uma central de ligações do shopping. A cada noite, o NorteShopping abre 30 vagas para que pessoas em vulnerabilidade social passem a noite. A ação deve durar 15 dias e pode ser prorrogada.

Mário, 57 anos, passou uma noite abrigado no shopping. "Estou nas ruas do Rio há tanto tempo que nem sei", afirmou. Dois dias após sair do shopping, ele conseguiu um emprego para trabalhar como auxiliar de serviços gerais. Com a ajuda da Assistência Social, ele conseguiu os documentos necessários para ser contratado.

“A gestão pública e a iniciativa privada precisam caminhar juntas, principalmente em benefício da população mais vulnerável. Os cariocas costumam ser muito solidários e a gente está tendo a prova disso”, afirmou a secretária municipal de Assistência Social, Laura Carneiro.

A parceria surgiu após o coordenador de Segurança do NorteShopping, Thiago Pampurre, deixar o escritório durante o período de frio intenso no Rio. Ele entrou em contato com a Subprefeitura da Zona Norte e, em seguida, com a Secretaria Municipal de Assistência Social.