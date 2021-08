Cedae realiza reparo na Zona Norte; abastecimento de água será interrompido - Divulgação / CEDAE

Publicado 06/08/2021 16:32

Rio - Moradores do Complexo do Turano e parte do Rio Comprido, na Zona Norte do Rio, vão ficar sem abastecimento de água na próxima segunda-feira (9), das 9h às 19h, e terça-feira (10), no mesmo horário, devido a uma manutenção programada da Cedae no reservatório da Tijuca.

O fornecimento de água será retomado após o término das manutenções, mas em algumas áreas (como ruas localizadas em cotas elevadas) pode levar até 24 horas para se restabelecer por completo. Imóveis que dispõem de sistema de reserva (caixas d’água e/ou cisterna) não devem sofrer desabastecimento.

De toda forma, a Companhia orienta os moradores da região a usar de forma equilibrada os reservatórios internos, reprogramando as tarefas não essenciais que representem grande consumo de água. Clientes da Cedae podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo 0800-282-1195.