Por O Dia

Publicado 01/05/2021 12:26

Rio - Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante nesta sexta-feira pela Polícia Civil do Rio. Ele é apontado como um dos principais fornecedores de drogas do eixo São Paulo-Rio de Janeiro.

O suspeito foi preso no estacionamento de um supermercado, na Barra da Tijuca, enquanto, segundo a Polícia Civil, aguardava para entregar a encomenda para traficantes do Morro do Turano, na Zona Norte do Rio. Foram apreendidos 37 quilos de maconha com o homem.



De acordo com os agentes, a ação foi resultado de trabalho de inteligência, uma vez que o suspeito já era investigado pela Polícia Civil. Ele tem antecedentes criminais e foi preso, em 2018, também pelo crime de tráfico de drogas. O suposto traficante foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.