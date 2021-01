Por Yuri Eiras

Publicado 02/01/2021 15:20 | Atualizado 02/01/2021 15:33

fotogaleria

Rio - A mãe de Alice Pamplona da Silva de Souza, de cinco anos, Franciely da Silva, passou mal pouco antes do sepultamento da menina, no Cemitério do Caju, e precisou ser levada ao hospital. O enterro de Alice aconteceu sob aplausos e cânticos de louvor de familiares e amigos da família. A criança foi atingida no pescoço por um projetil enquanto estava no colo da mãe assistindo os fogos de artifício no quintal da casa da prima , no Morro do Turano, no Rio Comprido, Zona Norte. A Subsecretaria de Estado de Vitimados esteve no enterro e ofereceu atendimento psicológico e social para a família da menina.