Publicado 02/01/2021 09:21 | Atualizado 02/01/2021 09:25

Morro do Turano no Réveillon será enterrada neste sábado. O sepultamento de Alice Pamplona da Silva de Souza, de 5 anos, está marcado para as 13h de hoje no Cemitério do Caju. Rio - A menina que morreu depois que foi baleada nonoserá enterrada neste sábado. O sepultamento de, de 5 anos, está marcado para as 13h de hoje no

Alice foi vítima de bala perdida no início na madrugada desta sexta-feira na comunidade do Rio Comprido, na região central da cidade. De acordo com testemunhas, ela foi atingida no pescoço, quando estava no quintal de casa, na localidade conhecida como Raia.

A criança chegou a ser socorrida na unidade do Hospital Casa de Portugal na região, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda não há informações de onde partiu o tiro que a atingiu. A Polícia Militar disse que não fazia operação no local no momento do incidente.

O caso foi registrado na 6ª DP (Cidade Nova), mas seguiu para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A Polícia Civil disse que os pais de Alice já foram ouvidos e que "outras testemunhas estão sendo chamadas para prestarem depoimento".

Dados da plataforma Fogo Cruzado mostram que durante o ano passado, 16 crianças foram vítimas de bala perdida na Região Metropolitana do estado. Cinco delas morreram.