Publicado 06/08/2021 15:57

Rio - Duas pessoas ficaram baleadas e uma ferida depois que um policial reagiu a uma tentativa de assalto em loja de som na Rua São Lourenço, em Niterói, por volta das 11h40 desta sexta-feira. Os criminosos conseguiram fugir do local antes da chegada de equipes do 12º BPM (Niterói). De acordo com testemunhas, mais de 50 tiros foram trocados entre o policial e os criminosos, que não conseguiram levar nada do estabelecimento.



Duas vítimas, identificadas como Luis Carlos Eduardo Alencar, 46, e Thiago Mata, 33, foram socorridas pelo 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Niterói e levadas para o Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL). De acordo com a direção do HEAL, o estado de saúde de ambos é estável. Uma outra pessoa também ficou ferida com estilhaços de bala, mas foi liberada após ser atendida pelos bombeiros.



Ninguém foi preso até o momento.