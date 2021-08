PRF e DHBF cumprem mandados de prisão na comunidade do Dique - Divulgação

Publicado 04/08/2021 07:55 | Atualizado 04/08/2021 15:35

Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) resgataram um homem na comunidade Furquim Mendes, no Jardim América, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira, que seria morto por bandidos na região. A ação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O DIA mostra o resgate de Paulo César Fidélis Alves que, de acordo com a polícia, seria queimado vivo. Nas imagens é possível observar pneus ao lado da vítima, que estava amarrada e ferida. A DHBF informou que ele não tem passagem pela polícia. Homem que seria queimado vivo é resgatado pela polícia em comunidade do Jardim América.#ODia



Créditos: WhatsApp O Dia pic.twitter.com/kz2VAgPnvd — Jornal O Dia (@jornalodia) August 4, 2021 Um vídeo obtido pelomostra o resgate de Paulo César Fidélis Alves que, de acordo com a polícia, seria queimado vivo. Nas imagens é possível observar pneus ao lado da vítima, que estava amarrada e ferida. A DHBF informou que ele não tem passagem pela polícia.

Os policiais estavam fazendo uma operação para cumprir mandados de prisão na Favela do Dique, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, quando foram informados que uma vítima do tráfico de drogas seria queimada na comunidade do Jardim América. Os agentes conseguiram salvar Paulo César que foi socorrido para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Ele apresenta quadro clínico estável.

De acordo com a PRF, ação terminou com quatro pessoas presas e duas baleadas na Favela do Dique. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.



Os agentes apreenderam duas armas e ainda recuperaram 15 motocicletas e três carros roubados.