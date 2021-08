Jairinho e Monique quando foram presos preventivamente em abril - Reprodução

Jairinho e Monique quando foram presos preventivamente em abrilReprodução

Publicado 04/08/2021 19:47 | Atualizado 04/08/2021 19:48

Rio - A Justiça do Rio negou na terça-feira um pedido do Ministério Público do Rio (MP-RJ) para quebrar os sigilos bancário e fiscal do ex-vereador Jairinho e de Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel. A decisão é de terça-feira (3).

O advogado de Jairinho, Braz Fernando Sant'anna, argumenta que não há espaço no processo do tribunal do júri para discussão sobre ocultação ou desfazimento de bens. "A decisão que indeferiu o bloqueio está corretíssima. Não há espaço, ainda mais quando a medida invasiva de quebra de sigilo é feita sob presunção", afirmou.

Publicidade

O MP-RJ pediu a quebra dos sigilos por ver indícios de que Jairinho estaria se desfazendo do patrimônio para evitar pagamento de eventual indenização.



Em sua decisão, o juiz Daniel Werneck Cotta, da 2ª Vara Criminal do Rio, no entanto, não entendeu que os indícios mínimos foram apresentados.



Jairinho e Monique Medeiros estão presos desde o dia 8 de abril. O casal responde por tortura e assassinato da Henry Borel, no dia 8 de março.

O MP-RJ também pediu uma indenização a ser paga pelos dois presos para o pai de Henry, o engenheiro Leniel Borel, no valor de R$ 1,5 milhão pela morte do filho.

Publicidade

Jairinho ainda é alvo de outras três denúncias, duas por torturar filhos de ex-namoradas e uma por violência doméstica. O ex-vereador perdeu o cargo por quebra de decoro.

Além da morte do filho, a professora Monique Medeiros responde pelo crime de incapacidade. Para a Polícia Civil e Ministério Público do Rio, por ser mãe ela tinha a obrigação de denunciar o namorado.