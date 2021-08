Homem é morto tiros em comunidade de Curicica, na Zona Oeste do Rio - Divulgação

Publicado 04/08/2021 19:08

Rio - Um homem foi morto a tiros na Rua Projetada A, em Curicica, Zona Oeste do Rio, por volta das 15h desta quarta-feira. Ainda não houve a identificação do corpo, no entanto, segundo informações preliminares, a vítima seria Maicon Douglas Santana Bonifácio, o Kako, chefe da milícia na comunidade Dois Irmãos, também em Curicica. Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) foram até o local e encontraram o corpo de um homem com marcas de tiro. A Delegacia de Homicídios foi acionada e a perícia está sendo realizada.

Por volta das 15h, a plataforma Fogo Cruzado informou um intenso tiroteio na comunidade Colônia Juliano Moreira. Nas redes sociais, moradores também se assustaram com barulhos de tiros vindo da comunidade.

O miliciano Maicon Douglas está foragido da Justiça desde 2020, quando foi preso por posse de arma e receptação . Ele já havia sido preso em 2015, por envolvimento na morte do tenente do Exército de Portugal Douglas Clemente Ferreira, de 32 anos. O tenente foi assassinado em abril daquele ano por pelo menos mais outros dois milicianos. O corpo do suboficial foi encontrado carbonizado na Favela do Rola, em Santa Cruz, também na Zona Oeste. De acordo com as investigações, o militar estava há seis meses de licença no Brasil e foi morto quando foi negociar a compra de ouro em Curicica.

