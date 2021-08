Vacinação contra Covid-19 no Planetario da Gavea, na Zona Sul - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Vacinação contra Covid-19 no Planetario da Gavea, na Zona Sul Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 04/08/2021 17:42 | Atualizado 04/08/2021 18:58

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) recebeu, nesta quinta-feira, 298 mil doses de vacinas contra a Covid-19 do Ministério da Saúde. A SES irá distribuir 104 mil doses de CoronaVac para a primeira e segunda aplicação e 194.220 da Pfizer para a primeira aos 92 municípios. Até o momento, o calendário de vacinação do Rio só está garantido até esta sexta-feira, quando serão imunizadas pessoas de até 28 anos

Ainda nesta quarta-feira, o Rio, São Gonçalo, Maricá, Niterói e Itaboraí irão retirar seus respectivos lotes na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói. Já os municípios das regiões Norte, Noroeste, Baixada Litorânea e Costa Verde receberão o imunizante nesta quinta-feira, às 8h, de helicóptero. Os demais municípios do Rio receberão as vacinas por vans e caminhões a partir das 7h desta quinta.

Publicidade

"No monitoramento genômico que realizamos no estado identificamos que a variante Delta está em circulação com tendência de aumento e deve se tornar a mais frequente. Por isso, é importante que os municípios continuem avançando no processo de vacinação contra a Covid-19. Independentemente da cepa do vírus ou da sua linhagem, a vacinação segue sendo a melhor medida de prevenção contra a Covid-19", destacou o secretário de Saúde, Alexandre Chieppe.