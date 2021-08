Daniel Soranz fala sobre a chegada de novas vacinas na cidade do Rio - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 04/08/2021 08:46 | Atualizado 04/08/2021 11:01

Rio - A cidade do Rio recebeu na madrugada desta quarta-feira cerca de 115 mil doses de vacinas contra a covid-19, sendo 75 mil da Pfizer e 40 mil da CoronaVac. Os imunizantes serão aplicadas nos próximos dois dias, o que garante a vacinação de pessoas de até 28 anos, na sexta. O secretário de Saúde, Daniel Soranz, esteve hoje no ponto de vacinação da Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e disse que para completar o planejamento inicial da Prefeitura, o Ministério da Saúde precisa enviar novas doses para fechar o calendário na faixa etária de 27 anos, previsto para sábado.

"A gente tem vacina garantida até sexta-feira e temos a expectativa de receber mais doses do Ministério da Saúde ainda hoje, no máximo amanhã, para que a gente não interrompa o nosso calendário", destacou o secretário.

Questionado sobre os atrasos do Ministério da Saúde, pontuados pelo prefeito Eduardo Paes no último dia 23 de julho, Soranz disse que a pasta segue comprometida com a entrega das vacinas pelo menos três vezes na semana para os estados e municípios do país e espera que esse intervalo seja regular. "A expectativa é que isso comece a se regularizar essa semana e que as doses comecem a chegar", destacou.

Soranz também enfatizou a preocupação da SMS com a variante Delta, que segue crescendo em todo o Estado. Segundo o programa de vigilância genômica da covid-19 realizado pela Secretaria Estadual de Saúde, no município do Rio de Janeiro, 45% das amostras sequenciadas correspondiam à variante Delta.

"A variante Delta já circula em 110 países e nestes países já é a variante predominante. Aqui no Rio se estima que 45% dos nossos casos sejam casos com a variante Delta. Ela se dissemina muito mais rápido, tem uma velocidade de transmissão muito maior que as demais. Por isso é muito importante acelerar a campanha de vacinação, vacinar o máximo de pessoas possível", disse Soranz, que também chamou a atenção para o crescente número de casos durante o inverno.

O secretário também mandou um recado para os cariocas. "É muito importante agora com a variante Delta, com os meses de inverno, que as pessoas utilizem máscara, evitem se expor desnecessariamente e principalmente, mantenham os ambientes abertos", completou.

Hoje, a vacinação é para pessoa de 30 anos e quem esteve no local se emocionou com aceleração do calendário e a sua vez de ser imunizado. A atriz Marcela Maia contou que não conseguiu segurar as lágrimas.

"Foi muito emocionante, esperei muito esse momento, esperei exatamente o meu dia e esse dia chegou. Acho que as pessoas têm que se vacinar. A gente vive em um lugar com ondas de fanatismo e a gente precisa quebrar isso, precisa buscar conhecimento. Já chorei tanto. É um momento que traz esperança de que as coisas vão mudar, a gente perdeu a esperança das coisas e acho que a vacina traz esse sentimento", disse a atriz.

O empresário Alexandre Carneiro afirmou que o sentimento de receber a vacina é de agradecimento, mas também de lembrar das vítimas da covid que não puderam se vacinar. "A emoção está muito positiva. Meu pensamento principalmente foi nas vitimas, nas pessoas que morreram e na minha família também, que está com saúde. O sentimento é de gratidão", completou.

Já Carina Elen disse que era a última da família a tomar a vacina e que a ansiedade era grande pela imunização. "Foi muito bom finalmente chegar minha vez. Nossa espera foi longa. Lá em casa eu era a única que não tinha sido vacinada ainda", disse.

Plano de flexibilização

A cidade do Rio anunciou na última semana um plano de flexibilização das medidas restritivas para conter a disseminação do vírus . De acordo com o planejamento, a abertura total da cidade será realizada de maneira gradual e com três etapas. As fases serão divididas nas seguintes datas: 2 de setembro, 17 de outubro e 15 de novembro. A última fase prevê o fim do distanciamento social e uso de máscaras apenas no transporte público e unidades de saúde.

"A proposta de flexibilização é bem gradual, ela prevê uma regra que só acontece se o número de casos tiver diminuído muito, a taxa de transmissão estiver muito baixa e se a gente tiver uma redução muito grande de internação e de óbitos[...] Se isso acontecer a gente começa em três etapas", explicou o secretário.

A primeira etapa, com previsão de início em 2 de setembro seria a liberação de eventos em ambientes abertos, permissão de 50% de público com esquema vacinal completo em estádios e em danceterias, boates, casas de show e festas em locais fechados.

No dia 17 de outubro, a flexibilização prevê 100% da capacidade de público em estádios e em danceterias, boates, casas de show e festas em ambientes fechados. Nos dois casos, o público precisa estar vacinado com as duas doses.