Alok - Gabriel Wickbold

Alok Gabriel Wickbold

Publicado 03/08/2021 19:43

Rio - Nesta terça-feira (3), o DJ Alok compartilhou em seu perfil do Instagram um vídeo no qual aparece sendo vacinado contra covid-19. Na postagem o DJ aproveitou para deixar uma mensagem de conscientização em favor da vacinação “Já fiz a minha parte e é muito importante que vocês também façam pra retornarmos às nossas vidas como era antes”, escreveu Alok.

Porém, os seguidores ficaram surpresos após reparar o visual do DJ, "Irreconhecível" foi um dos comentários. No vídeo, Alok aparece com um regata preta, óculos escuros, cabelo para trás, boné e usando uma máscara preta. O DJ chegou a ser confundido com uma mulher como mostra o comentário de um seguidor “Mds eu achei q era uma mulher kk depois q percebi o nome dele”.

Assim como Alok, outros famosos também estão utilizando as redes sociais para compartilhar a tão esperada hora da vacinação, como é o caso de Juliette, campeã do BBB21, que compartilhou hoje uma foto sendo vacinada..