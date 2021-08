Deolane Bezerra - Reprodução

Rio - Em meio aos desdobramentos do caso da morte de MC Kevin, a viúva Deolane Bezerra participou do "PodPah" e comentou a situação política do Brasil.

A advogada acredita que Jair Bolsonaro se tornou presidente após o episódio da facada. "Ver nordestino voltar em Bolsonaro me dá dez ódios de uma vez. Aquilo é um canalha. Para mim, Bolsonaro ganhou por causa da facada. Digo mesmo, claro", disse Deolane.

A advogada disse que ficou de luto após a vitória de Bolsonaro e revelou grande admiração por Lula. "Não era normal pobre comer picanha, ter carro, andar de avião e fazer medicina. O cara abriu as portas. Ele é amado, será papai em 2022", elogiou.

