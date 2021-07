Deolane Bezerra - Reprodução

Deolane BezerraReprodução

Publicado 19/07/2021 15:03

Ex-noiva do cantor Mc Kevin, que morreu em maio deste ano, após cair da varanda de um hotel no Rio, Deolane Bezerra passou recentemente por uma harmonização facial. A advogada esteve na clínica JK Estética Avançada, em São Paulo, para fazer um pouco de preenchimento labial, rinomodelacão e remodelação do queixo (mento).



Além disso, ela se submeteu ao procedimento Full Face com aplicação de ácido hialurônico e toxina butolínica e preencheu o bigode chinês e olheiras. A mudança no visual da viúva de 33 anos deixou o rosto mais harmônico e rejuvenescido. Confira o antes e depois:

O antes e depois da harmonização facial de Deolane Bezerra Divulgação

Publicidade