Publicado 19/07/2021 10:32 | Atualizado 19/07/2021 10:33

Samara Felipo anunciou que finalmente pôde liberar a filha mais nova, Lara, de 8 anos, do confinamento em casa por causa da Covid-19. Ela estava há alguns dias isolada em um quarto ao lado da irmã Alicia, de 12 anos, após as duas serem diagnosticadas com o novo coronavírus. "Boa noite! Quem está comigo hoje? Está soltinha do quartinho do isolamento. Está feliz?", perguntou à pequena, que respondeu: "Muito. Mais do que tudo!".

A atriz disse que a liberação da caçula foi possível porque ela não apresenta sintomas. "Hoje é o décimo primeiro dia da Larinha. A gente não está se agarrando, enfiando a cara uma na outra, mas estamos juntinhas. Alicia está entendendo. Os médicos me disseram que tudo bem liberar no décimo primeiro dia porque ela está super sem sintoma. Ficou esse tempo inteiro sem sintoma", explicou.

Alicia, por sua vez, permanece ainda em quarentena. Recentemente, Samara Felippo usou uma capa de chuva para se proteger e conseguir abraçar as duas filhas, após alguns dias sem contato direto com elas por conta do isolamento.