Bianca Andrade compartilha fotos do parto - Reprodução Instagram

Publicado 19/07/2021 08:10 | Atualizado 19/07/2021 08:11

Neste domingo (18), a ex-BBB Bianca Andrade usou o Instagram para fazer o relato do parto normal de seu primeiro filho com o youtuber Fred. O pequeno Cris nasceu no último dia 15, em uma maternidade de São Paulo, às 21h14, com 51 cm e 3,7kg. Bianca ficou 20 horas em trabalho de parto, mas confessou que tudo saiu do jeito que ela sempre sonhou.

"Agora eu entendo exatamente quando falam que a mulher renasce no parto. Eu renasci junto com meu marido e meu bebê. A gente sonhava tanto com esse momento, né meu amor? Com a nossa “pessoinha” no colo! Na verdade foi ainda melhor do que sonhávamos, praticamente indescritível. Eu só lembro da certeza que eu sentia de tudo, a certeza de ter esse bebê com o amor da minha vida, a certeza de viver um parto normal que não foi fácil para nós, mas eu queria TANTO, com tanta VONTADE que agora me sinto a mulher mais abençoada do mundo por ter vivido como sonhei. Esse momento me transformou e vai ficar pra sempre no meu coração", disse a influenciadora.



Bia também agradeceu aos profissionais envolvidos no parto e, principalmente, ao marido Fred. "Por último, mas jamais menos importante, obrigada meu parceiro, meu melhor amigo, meu amor, meu “doulo” como os médicos mesmo disseram rs @fred, por ter me hipnotizado de tanto amor durante o nascimento do nosso filho. Se antes eu te amava, hoje vejo nós três como um só. Não consigo explicar esse amor absurdo que se transformou em mim (como se fosse possível). O nosso bondinho está formado, meu amor! Nós dois e nossa pessoinha para o resto das nossas vidas".