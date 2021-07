Solange Almeida canta em aniversário surpresa em Fortaleza - Divulgação

Solange Almeida canta em aniversário surpresa em FortalezaDivulgação

Publicado 19/07/2021 14:47 | Atualizado 19/07/2021 15:00

Solange Almeida marcou presença em uma festa de aniversário surpresa, que aconteceu neste fim de semana, em Fortaleza. Dr Davi Pontes, cirurgião plástico especialista em transplante capilar, era o aniversariante e foi surpreendido pelo evento intimista com a artista como uma das convidadas. Além de Sol Almeida, alguns dos seletos amigos do médico estiveram presentes, como as cantoras Mara Pavanelli e Monique Pessoa, que assim como Sol, cantaram celebrando mais uma primavera do aniversariante, ao lado da mulher dele, Ketsia.