Thales Bretas relembra momento de sua vacinação - reprodução Instagram

Thales Bretas relembra momento de sua vacinação reprodução Instagram

Publicado 19/07/2021 10:59 | Atualizado 19/07/2021 11:01

Viúvo de Paulo Gustavo, o médico Thales Bretas compartilhou em suas redes sociais, nesta segunda-feira (19), o momento de sua vacinação contra a Covid-19. Ele recebeu a primeira dose em abril, quando o humorista ainda estava internado lutando contra a doença que tirou sua vida. Thales disse que tinha esperança de conseguir vacinar o pai de seus filhos quando ele tivesse alta.



"Essa foto é de abril, quando, no meio da internação do Paulo Gustavo, eu consegui me vacinar por ser da área da saúde. Ainda tinha muita esperança de levar ele pra vacinar em seguida, quando saísse de alta. Não postei na época porque ainda não estava acessível à toda a população e não queria fazer a 'ostentação da vacina'. Porque me senti um privilegiado, mesmo tendo direito e sendo um médico de atendimento ambulatorial, com contato diário com doentes", disse o dermatologista.

Publicidade

Ele revelou ainda que antes de se vacinar já havia contraído a Covid, mas teve sintomas leves da doença. "Eu já tinha me infectado, mas felizmente tive sintomas leves. Tomei CORONAVAC e não tive reação nenhuma! Só mesmo uma felicidade incontrolável e a esperança de vacinar a todos que amo! Infelizmente não tive essa chance, mas fico feliz de saber que mais e mais gente está conseguindo".



Por fim, Thales deixou um alerta: "Não escolha vacina, escolha TOMAR vacina, qualquer que seja ela! A proteção é muito melhor que a doença, seja qual for. Proteja a si mesmo e a quem ama! Imunize-se, e à sua família! Não perca a chance! Viva o SUS e viva à ciência", finalizou.