Jakson FollmannJon Ricciardo/Casa Onze

Publicado 19/07/2021 10:44

Jakson Follmann lançou, à meia noite desta segunda-feira (16), em todas as plataformas digitais, a faixa 'Vestido de Flor', sua próxima aposta na carreira como cantor. A música também ganhou um videoclipe, que já está disponível no YouTube e conta com a participação especial de Andressa Perkovski Follmann, mulher de Jakson.



O gaúcho, que sobreviveu à queda do voo LaMia 2933, onde 77 pessoas -incluindo jogadores do time do Chapecoense, comissão técnica e diretores do Clube – estavam presentes. A tragédia comoveu o país inteiro e o então jogador precisou encerrar sua carreira no futebol em decorrência da necessidade de amputar parte de sua perna direita.



No entanto, Jakson tinha mais um talento: sua voz. Diante de toda sua determinação e superação, o cantor investiu na carreira musical e ganhou notoriedade e apoio do público com seus vocais. Em 2019, chamou a atenção de todos novamente ao participar do programa 'Popstar', na Rede Globo, onde venceu a competição e ainda faturou 250 mil reais como prêmio.



Em 2021, decidiu mudar-se com sua família para São Paulo, após tanto tempo em Chapecó, município de Santa Catarina, e dar continuidade em seus planos de ser cantor. “Eu sempre quis gravar uma música com uma pegada mais country. Foi quando meus amigos e compositores me enviaram ‘Vestido de Flor’, e me encantei. Estou muito feliz com o resultado e espero que galera curta bastante”, comentou Follmann sobre sua nova faixa.