Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, e Bianca Dominguez - Reprodução/Instagram

Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, e Bianca DominguezReprodução/Instagram

Publicado 03/08/2021 15:16 | Atualizado 03/08/2021 15:19

Rio - Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin , foi nesta terça-feira (3) até a delegacia onde se investiga a morte do funkeiro. Após conversar com o delegado, ela gravou um vídeo criticando a modelo e garota de programa Bianca Dominguez, que estava com Kevin na hora da morte e que deu declarações à mídia.

fotogaleria

"Bianca, suas visualizações de WhatsApp... Você está precisando ser ouvida, querida. Não tá batendo com a realidade, você está dando a cara na mídia e não vem na delegacia? Vamos para a delegacia, para você falar diretamente para o delegado responsável pelo caso o que aconteceu. Tá bom? Agora, sim, a gente vai começar a investigar direitinho", disse em vídeo.

Publicidade

"É um depoimento, é dois depoimentos, é cortina fechada, cortina aberta, estava na sacada, não estava na sacada, não estava na cama. Bota "as cara", tá bom? Sua obrigação com a verdade é com a Justiça, não é com a mídia, tá?", disse.

No último domingo (1), Deolane publicou uma série de vídeos cobrando envolvidos no caso após uma nova testemunha contar ao 'Domingo Espetacular' que MC VK, que também estava com Kevin, incentivou o funkeiro a pular para o andar de baixo.

Publicidade

Em resposta a Deolane, Bianca disse que não deu nenhuma entrevista nova e que o programa reutilizou as declarações feitas em maio. "A mocinha aqui não escondeu ou omitiu nada, tá querida?", disse em vídeo.

A viúva diz que irá continuar pressionando por novos depoimentos. "Hoje em dia as coisas só são resolvidas quando tem repercussão. Então eu não vou fugir disso, vocês podem pensar o que vocês quiserem. Mais uma vez eu vim aqui dar a cara a tapa. Vocês não vão brincar com as emoções de quem gostava do Kevin realmente, tá?", disse.