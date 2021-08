Celina Locks e Ronaldo Fenômeno em Ibiza, na Espanha - Reprodução Internet

Publicado 03/08/2021 14:21 | Atualizado 03/08/2021 14:24

Rio - Parece que todos os famosos brasileiros resolveram curtir o verão espanhol em Ibiza, na Espanha. Luciana Gimenez tem postado foto por lá, Neymar já foi flagrado em passeio de barco com influencers e os "parças" e, desta vez, quem também postou foto em Ibiza foi Celina Locks, namorada de Ronaldo Fenômeno.

A modelo divulgou no Instagram, nesta terça-feira, uma foto em que aparece coladinha com o ex-jogador de futebol. "Com meu amor", se derreteu Celina na legenda da imagem. Os fãs fizeram vários elogios. "Casal que eu amo", disse uma pessoa. "Coloridos e lindos", disse outra admiradora. "Celina está radiante como sempre", disse outro fã.