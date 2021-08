Pamella Holanda contou que as agressões de DJ Ivis começaram em 2020 - Reprodução

Publicado 03/08/2021 11:25 | Atualizado 03/08/2021 11:43

Rio - Três semanas após denunciar as agressões cometidas pelo DJ Ivis, Pamella Holanda usou as redes sociais para falar sobre o impacto da exposição do caso na vida de outras mulheres. A violência doméstica contra mulheres voltou a ser assunto nos jornais e na web após a arquiteta e influenciadora digital divulgar vídeo que comprova agressões do produtor contra ela, inclusive, na frente da mãe e da filha do casal.

Pamella revelou que pretende usar a sua visibilidade para tratar do assunto abertamente. “Eu acredito que se eu puder inspirar com coragem, com vontade, a pensar ‘eu não mereço viver isso apesar de eu ter algo’... Eu tinha tudo, mas não era feliz”, comentou ela;

"Isso é tão banalizado, às vezes, visto até como normal, como natural. Você apanhar do seu parceiro, sofrer violência física, psicológica, patrimonial, sexual é uma coisa absurda, me enoja... Dentro das nossas casas, que é onde a gente deveria se sentir segura, acolhida e amada, é onde a gente não é. Era o meu caso", continuou ela.

Pamella ainda falou sobre estereótipos de vítimas e agressores. “Não existe um perfil nem de quem é agredida, nem de quem é o agressor. Tenho certeza absoluta que as pessoas que não me conheciam antes de tudo isso acontecer, que estão me vendo agora, jamais imaginariam, olhando para mim agora, ‘ah, ela sofre isso dentro de casa’. Jamais. Não está estampado na minha cara”, finalizou ela.