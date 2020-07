Rio - Luana Piovani está curtindo bastante as suas férias. A apresentadora já esteve na Itália e agora está em Ibiza, na Espanha. No Stories, do Instagram, Luana postou uma foto em que aparece bem à vontade, fazendo topless na praia de Sa Trinxa. Em seguida, ela também postou um vídeo em que aparece enrolada em uma toalha curtindo o por do sol.