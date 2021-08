Carmo Dalla Vecchia e o filho, Pedro Rafel - Reprodução/Instagram

Carmo Dalla Vecchia e o filho, Pedro Rafel Reprodução/Instagram

Publicado 03/08/2021 13:42 | Atualizado 03/08/2021 13:44

São Paulo - Durante a competição do "Super Dança dos Famosos", Carmo Dalla Vecchia falou sobre o casamento com o autor João Emanuel Carneiro pela primeira vez. Eles estão juntos há 16 anos de são pais de Pedro Rafael Carneiro Dalla Vecchia, prestes a completar dois anos. O ator revelou detalhes da paternidade e do nascimento do herdeiro, que divide o aniversário com ele.

fotogaleria

Publicidade

"Pedro nasceu no dia do meu aniversário. O que parecia impossível, porque ele teria que passar das 40 semanas, e o danado passou cinco dias para nós dois podermos comemorar para o resto de nossas vidas juntos e nos lembrarmos sempre dessa data", conta em entrevista ao Gshow.

Carmo e João Emanuel optaram por um barriga de aluguel e o ator conta que eles acompanharam o parto à distância. "Com cuidado e respeito à grande mulher que agradecerei por toda minha vida por ter gerado o meu filho. Não quis importuná-la com demandas que pudessem deixá-la desconfortável e foi uma experiência linda", explica.

Publicidade

Após tantos anos de casamento, Carmo diz que ele e o marido começaram a sentir o desejo de aumentar a família. O global fala que pela falta de exemplos de homens gays com filhos ele e o autor tiveram dificuldades de saber como seria a paternidade. Por isso, buscaram uma rede de pais gays e conseguiram a ajuda que precisaram. Agora, querem servir de exemplo para outras famílias também.

Bebê em casa

Publicidade

Pedro nasceu quando Carmo Dalla Vecchia estava gravando "Órfãos da Terra". O ator revela que pediu para as autoras para poder sair da trama antes do nascimento do filho e elas atenderam o pedido. Ele pode curtir e se dedicar à paternidade logo de cara e lembra como foi segurar o filho pela primeira vez.

"Antes de segurar, olhei para o rosto dele e percebi que não era nada do que eu imaginava. Mas, ao mesmo tempo, era claro que aquele serzinho era o responsável por quase toda a melhor parte da minha vida que ainda estava por vir. Me agarrei, como quem agarra a força mais importante da vida. E até hoje, quando olho para ele, fico embevecido com esse grande milagre que é ver um ser humano se formando diante dos meus olhos", recorda.

Publicidade

Carmo conta que pode contar com uma grande rede de apoio e também contratou uma enfermeira para lhe ensinar os cuidados com um bebê. O global fala que ele e João Emanuel Carneiro dividem os cuidados com Pedro, mas cada um tem um jeito diferente de ser pai.

"João faz a bagunça e brinca o tempo todo, enquanto eu sou o que sabe das datas das vacinas e como foi a noite de sono. Em qualquer situação, quando surge Pedro, ambos paramos qualquer coisa que estamos fazendo, e o mundo vira o nosso filho. Ele vai no colo de um e logo pede o do outro. Me suja todo de comida, e eu acho lindo. Temos horários de refeições diferentes. O dia dele é guiado por uma rotina de sono e alimentação bem cuidada", detalha.