Ex-BBB Sarah Andrade faz desabafo sobre não ter tomado a vacina contra a covid-19Reprodução Internet

Publicado 03/08/2021 11:08 | Atualizado 03/08/2021 11:15

Rio - A ex-BBB Sarah Andrade fez um desabafo nos Stories, do Instagram, na manhã desta terça-feira. A consultora de Marketing vem recebendo críticas por não ter tomado ainda a vacina contra a covid-19. Ela chegou a falar em uma live sobre a "falta de tempo" para tomar a vacina, mas disse que sua fala foi recortada.

Sarah afirmou, nesta terça-feira, que está em processo de mudança de endereço e, por isso, não tinha um comprovante de residência quando chegou a data das pessoas de sua faixa etária se vacinarem. "Gente, eu me mudei essa semana para o meu apartamento, que não tem nada ainda, inclusive. Estou correndo atrás de tudo, eu não tinha nem comprovante de residência... Eu realmente estou ficando com medo disso aqui, eu não sei o que vocês esperam de mim. Ninguém pediu a minha resposta, ninguém leu o meu posicionamento. Mais uma vez eu fiquei com inconsequente, alienada, egoísta", lamentou.

A ex-BBB também afirmou que não poderia pegar o comprovante de outra pessoa porque seria "fraude". Ela garantiu não ser contra a vacina, afirmou que vai, sim, se imunizar. Mas disse que não pretendia expor a vacinação no Instagram pois sabe que seria motivo de piadas por conta de suas declarações polêmicas quando ainda estava no "BBB".

"eu não sou contra a vacina, eu sou a favor da vacina. Eu não ia expor a minha vacinação porque eu já imaginava que vocês iam ironizar aqui. Eu preciso ter paz. Eu já aprendi com meus erros, mas eu continuo aqui sendo alvo. Nossa, gente, real me deixa viver".