Yasmin Brunet - Reprodução/Instagram

Yasmin BrunetReprodução/Instagram

Publicado 03/08/2021 10:04 | Atualizado 03/08/2021 10:07

Rio - A confusão de Gabriel Medina e Yasmin Brunet nas Olimpíadas de Tóquio parece não ter fim. Depois de uma alfinetada da skatista Letícia Bufoni, Yasmin Brunet postou uma reflexão nas redes sociais na manhã desta terça-feira. "Empatia é saber enxergar a alma do outro sem julgar nada do que está ali. É respeitar o espaço e o tempo de cada um. E compreender que as dores pesam de jeitos diferentes dentro de cada pessoa. Nem sempre o que é fácil pra você, também vai ser para o outro".

fotogaleria

Publicidade

A confusão começou quando Letícia Bufoni postou um meme do beijo de Bruno Fatus em sua mulher e treinadora ao receber a medalha de bronze de natação. "Imagina Medina e Yasmin vendo isso", brincou a skatista, fazendo referência a toda a polêmica do surfista com o Comitê Olímpico Brasileiro para levar Yasmin como sua acompanhante para Tóquio.

Tanto Yasmin quanto Medina não gostaram da brincadeira e chamaram Letícia de "biscoiteira" nas redes sociais. O surfista também parou de seguir Letícia no Instagram. Após as alfinetadas, a skatista fez uma postagem sobre o assunto no Twitter. "Sou uma pessoa feliz e gosto de brincar. Não gostou, tchau bebê."