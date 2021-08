Cacá Werneck e Monique Evans namoraram por cinco anos - Reprodução Internet

Cacá Werneck e Monique Evans namoraram por cinco anosReprodução Internet

Publicado 02/08/2021 21:30 | Atualizado 02/08/2021 21:31

Monique Evans e Cacá Werneck esquentaram o clima das redes sociais, nesta segunda-feira. A mãe de Bárbara Evans publicou uma foto ousadíssima com a namorada e se declarou na legenda da publicação.

No Instagram, Monique postou uma foto com Cacá na qual as duas aparecem sem blusa, abraçadas e se beijando. "Sem saber onde você começa ou eu acabo. Uma completando a outra... Te amo sempre!", escreveu Monique na legenda da foto.







Na ocasião, Monique concedeu uma entrevista ao colunista Leo Dias, explicando a situação. "Eu queria preservar a gente nessa volta, sabe? Ficar longe de olho gordo e julgamentos. Depois da nossa volta, não tivemos mais nenhuma briga. Revigoramos o nosso amor e a gente repensou vários pontos. Vimos que o nosso amor é maior que qualquer coisa", explicou a modelo ao colunista.

"Foi louco porque não podíamos andar juntas. Quando eu fazia uma foto para postar na internet, na casa da Cacá, por exemplo, tinha que procurar uma parede branca para ninguém desconfiar. Ela continua tendo o apartamento dela e eu o meu. Ela precisa de espaço para estudar, dar aulas e para produzir. Mas dormir, sempre dormimos juntas, ou aqui ou lá. Nossos cachorros, que são cinco, também ficam nessa loucura com a gente", explicou.