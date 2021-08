Carol Dantas - Reprodução

Publicado 02/08/2021 21:13 | Atualizado 02/08/2021 21:14

Neymar deu o que falar ao ser flagrado com uma Bruna durante um passeio. A internet foi à loucura achando que era Bruna Marquezine, mas, na verdade, tratava-se de Bruna Biancardi. Porém, o jogador não deixou de sair com uma ex, ele curtiu um passeio de lancha com Carol Dantas.

Tanto a influenciadora quanto Neymar compartilharam fotos do passeio. Davi Lucca, o filho deles, também estava por lá, assim como o atual marido de Carol Dantas, Vinicius Martinez, que aparenta se dar muito bem com o craque, pois o próprio Neymar publicou uma foto com ele.



Davi Lucca nasceu em agosto de 2011 e completa 10 anos no final deste mês. Apesar de não estarem juntos, Carol e Neymar mantiveram a amizade e a influenciadora é bem próxima da família do atleta.