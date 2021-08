Luísa Sonza no Fantástico - Reprodução/Globo

Luísa Sonza no FantásticoReprodução/Globo

Publicado 02/08/2021 16:43 | Atualizado 02/08/2021 16:44

Luísa Sonza usou as redes sociais para publicar um desabafo, nesta segunda-feira. Pelo Twitter, a cantora afirmou que tem que passar por cima de alguns problemas para ir trabalhar.

fotogaleria

Publicidade

"Mais um dia fingindo estar bem pra ir trabalhar", escreveu ela, que ainda adicionou um emoji de olhos apaixonados.



mais um dia fingindo estar bem pra ir trabalhar — luísa SONZA (@luisasonza) August 2, 2021

Publicidade

Recentemente, a cantora falou sobre a ajuda que vem recebendo do namorado, Vitão, inclusive profissional. "'VIP' vem quando eu fingia que não estava apaixonada pelo Vitor. Amo muito o meu namorado, porque ele me respeita muito como artista e entende a minha individualidade também. Ele faz as músicas comigo falando coisas que às vezes não favorecem tanto ele. Sou muito apaixonada por ele. Ela era é de uma época que eu tava: 'ó, Vitor, não se emociona porque estou sem tempo'", relembrou.