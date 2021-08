Rafa Kalimann - Divulgação

Publicado 02/08/2021 15:20

Rio - Um mês após ser divulgado o fim do relacionamento entre Rafa Kalimann e Daniel Caon , a ex-BBB deu conselhos sobre como lidar com o término de uma relação. "Também terminei agora meu namoro. Estou mal. Não entendo porque não deu certo. Como lidar?", questionou uma seguidora após a apresentadora do "Casa Kalimann" abrir uma caixinha de perguntas em seu Instagram.

"Se vocês foram felizes, deu certo. Acredito que tudo tem um tempo para ser vivido. Talvez uma vida inteira, talvez uma noite inteira. Por mais doloroso que seja lidar com esses ciclos começando e se encerrando, temos que respeitá-lo. Término de qualquer relação que seja, nos tira do que estamos habituados, as emoções, a rotina, confortos", refletiu a influenciadora.

"É sempre difícil de lidar mesmo, normal. Tão normal que dificilmente você vai encontrar alguém que não tenha vivido isso diversas vezes", garantiu Rafa, que não citou o ex-namorado em nenhum momento. "Se coloque em primeiro lugar procure se distrair com coisas que te fazem bem, aproveite isso para se conhecer, se descobrir, viver novas experiências, conhecer novos lugares", aconselhou.

