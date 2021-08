Renata Banhara - Divulgação / Anderson Macedo

Renata BanharaDivulgação / Anderson Macedo

Publicado 02/08/2021 17:37 | Atualizado 02/08/2021 17:41

Em uma entrevista ao "Foi Mau", da RedeTV!, Renata Banhara relembrou um momento peculiar que viveu durante uma participação no "Domingo Legal", do SBT. Na ocasião, ela recebeu uma cantada de ninguém menos que Ricky Martin.

fotogaleria

Publicidade

Renata contou que Ricky a viu de roupão antes de participar da "Banheira do Gugu" e fez um elogio inusitado. "Tinha prova da banheira, eu estava de roupão e descalça. Aí, ele passou por todas as meninas, olhou pro meu pé e falou olhando nos meus olhos: 'O seu pé é o mais lindo que já vi na minha vida'. Eu fiquei muda", disse.

Ela ainda contou a história a Gugu, que passou a colocá-la como destaque no programa sempre que Ricky era convidado. "O Gugu riu e falou: 'Não vai rolar, Re. Mas eu te aviso toda vez que ele vier'. Então, cada vez que o Rick vinha ao Brasil, o Gugu me colocava em destaque [no programa]", relembrou.