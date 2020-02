Mel Maia recebe cantada de homem casado e dispara: 'mandei para sua esposa'

São Paulo - Mel Maia, que tem apenas 15 anos, usou sua conta oficial no Twitter, na última terça-feira (11), para expor uma mensagem de assédio que recebeu de um homem casado na internet. A atriz rebateu a mensagem e disse que enviou os prints da conversa para a esposa dele.

Na ocasião, o homem comentou uma foto que Mel Maia havia publicado em seu Stories, no Instagram, com a língua de fora. "Essa sua língua deve fazer mágica”, disse ele.

De acordo com o programa "Fofocalizando", do SBT, as mensagens teriam sido enviadas por um homem casado, mas não divulgaram a identidade dele. Mel Maia rebateu a ofensa e disse que enviou a conversa para a esposa dele.