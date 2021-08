Sthefany Brito - Reprodução/Instagram

Sthefany Brito Reprodução/Instagram

Publicado 02/08/2021 15:54

Sthefany Brito usou as redes sociais para fazer uma reflexão sobre a amamentação e maternidade. No domingo, foi comemorado o Dia Mundial da Amamentação. No Instagram, a atriz fez uma publicação sobre o assunto.

Ao compartilhar algumas fotos amamentando o filho, Antonio Enrico, de 9 meses, Sthefany contou que passou por algumas dificuldades no processo. "Hoje dia mundial da amamentação e 9 meses desse tiquinho de gente que me fez renascer e descobrir o poder de uma mulher que se torna mãe! Amamentar não foi lindo e fácil! Não no início, e pelo contrário… Junto com a dor tinha muito choro, culpa e vontade de desistir! Mas juntos conseguimos! Muitas dessas fotos eu tirei porque mal podia acreditar que estava conseguindo! E conseguimos! Juntos, por você e pra você", afirmou.

"Meu filho, até hoje às vezes olho pra você e não acredito que você veio pra mim, de mim! Não canso de agradecer a Deus pela sua vida!!! #diamundialdaamamentação #9meses #domaioramordomundo. Meu eterno agradecimento a @drapalomabrandao que me ajudou, orientou, cuidou e literalmente “salvou” no início!", finalizou.

