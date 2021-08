Letícia Bufoni, Gabriel Medina e Yasmin Brunet - Reprodução/Montagem

Letícia Bufoni, Gabriel Medina e Yasmin BrunetReprodução/Montagem

Publicado 02/08/2021 18:13 | Atualizado 02/08/2021 18:14

fotogaleria

Publicidade

Especula-se que Gabriel e Letícia já tenham tido um relacionamento no passado. Mas, se foi namoro ou apenas amizade, não sabemos. O que se sabe é que a skatista tem as iniciais GM dentro de um coração tatuado, e o surfista teria o mesmo tipo de tatuagem, mas com as iniciais da amiga.

Na noite de domingo, Yasmin publicou uma foto do braço do amado. Na imagem, percebe-se que o coração foi coberto por um sombreado. "A Yasmin tirou essa foto pra deixar bem claro que a tatuagem foi apagada", disse um internauta. "Apagar na pele é fácil, quero ver apagar na memória", brincou outra. "Letícia construiu um triplex na cabeça do casal", ironizou um terceiro.

Publicidade