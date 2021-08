Letícia Bufoni, Gabriel Medina e Yasmin Brunet - Reprodução/Montagem

Publicado 02/08/2021 11:06

Rio - A participação de Gabriel Medina nas Olimpíadas de Tóquio chegou ao fim, mas as tretas olímpicas ainda não acabaram. O desejo da esposa Yasmin Brunet em acompanhar o marido nos Jogos continua sendo motivo de piada. Após Bruno Fratus ganhar medalha de Bronze na natação e ser abraçado por sua esposa, que também é sua técnica, muitos internautas zoaram que Yasmin, vendo a cena, sentiria raiva por não ter tido oportunidade de viajar ao lado de Medina.

Até aí, tudo mais ou menos bem, porque eram deboches de anônimos, mas quem resolveu compartilhar a postagem? Ela mesma, Leticia Bufoni. A atleta de skate fez questão de compartilhar para dar mais uma alfinetada no casal. Na internet, inclusive, especula-se que Gabriel e Letícia já tenham tido um relacionamento no passado.E, claro, Yasmin não gostou nada disso. No Instagram, a modelo postou emojis de biscoito (fazendo referência à expressão ‘biscoiteira’, que é quando alguém implora por atenção) e escreveu: ‘Falta de respeito never ends…’, algo como a ‘falta de respeito nunca acaba’. Medina, por sua vez, gravou um vídeo gritando ‘olha o biscoooooito!’ e postou em suas redes sociais.