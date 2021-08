Sasha e João - Reprodução

01/08/2021

Recém-casada com João Figueiredo, Sasha Meneghel contou que já convive com as perguntas sobre filhos. Em uma entrevista à revista "Vogue Brasil", a filha de Xuxa revelou que a mãe deseja se tornar avó já há um tempo, mas que ainda não é o momento.



"Há muito tempo ela me pede para ter filhos [risos]. Eu e o João queremos, sim, mas entendemos que não é o momento. Queremos esperar mais um pouco, acredito que vai acontecer na hora certa".

Segundo Sasha, seu foco atualmente é trabalhar para juntar dinheiro e "conhecer o mundo". "Nosso foco, agora, é trabalhar bastante, sonhamos muito alto, queremos conhecer o mundo e estamos abertos a passar uma temporada fora do país", acrescentou.