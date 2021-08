Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e Thiago Gagliasso - Reprodução Internet

Publicado 01/08/2021 15:06 | Atualizado 01/08/2021 15:07

Thiago Gagliaso participou da manifestação a favor do voto impresso, neste domingo, no Rio. Em alguns vídeos do Instagram, o ator contou que estava com medo de ser confundido com o irmão, Bruno Gagliasso, que é crítico ao governo.

"Estou todo de preto, mas essa camisa é da Igreja que ganhei quando f fui lá. E o medo que estou de ser confundido com Bruno", comentou nas redes sociais.

"Porque assim [de máscara] estou a cara do Bruno. Se eu for confundido com Bruno aqui, não vai ser legal para mim", completou Thiago, que confessou já ter se passado pelo irmão em outras ocasiões: "Para me dar bem na vida, mas aqui não vai ser o melhor lugar. Mas Deus não vai fazer isso comigo, não. Estou com a camisa da Igreja".