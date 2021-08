Adriana Sant'Anna - Reprodução/Instagram

Rio - Adriana Sant'Anna compartilhou uma notícia infeliz com seus seguidores, neste domingo (1º). A ex-BBB revelou que testou positivo para a covid-19 e desenvolveu sintomas fortes da doença, apesar de estar vacinada contra a doença. A influenciadora aproveitou para aconselhar seus fãs: "Tomem a vacina e continuem usando máscara".

"Na quinta-feira à noite, comecei a sentir muitos calafrios acompanhados de uma dor no corpo insuportável. Lembro que subi as escadas de casa emborcada e gemendo de tanta dor nas minhas costas, ossos e músculos", relatou Adriana em texto publicado nos Stories do Instagram.

A ex-BBB contou que chegou a ter 38,6º de febre e pensou que estava com uma gripe mas forte apenas. "Não passava pela cabeça [que seria Covid] porque eu tomei a vacina, tive reações fortes pós-vacina e pensei que se estivesse com covid, não teria quase sintoma", escreveu.

Logo em seguida, o esposo da influenciadora, Rodrigão, comprou dois testes para verificarem se Adriana estava ou não contaminada, enquanto seu estado de saúde piorava. "Logo em seguida, já perdi o paladar, olfato e comecei a ter dores de cabeça que você acha que vai desmaiar e o corpo sem responder aos chamados, de tanta dor. Pois é, estou com Covid!"

Vivendo nos EUA, a ex-participante do "BBB11" fez uma consulta médica online e se isolou em casa. "Me sinto ótima agora. Ontem eu não tinha condições de escrever, falar ou raciocinar. Hoje, posso falar com toda certeza que apesar de todos os sintomas, tenho a convicção de que o que me salvou de algo pior foi a vacina! Não tenho dúvidas", afirmou.

"Não estou aqui para ser mãe nem dizer o que vocês têm que fazer, mas preciso deixar registrado o meu conselho para que tomem a vacina e que continuem usando máscara", pediu a influenciadora. "E aqui nos EUA estava livre, porque não exigiam mais... Como disse, achei que já tinham diminuído os casos, achei que dificilmente pegaria e que se pegasse, quase não teria sintomas. Ilusão!", continuou Adriana.

"Se cuidem! Vocês que graças a Deus não tiveram Covid não têm noção do que é essa desgrama. Não tem! Se cuidem", finalizou a ex-BBB.