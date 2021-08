Nas últimas 24 horas, 37.582 novos casos positivos para o coronavírus foram registrados no país - Foto: reprodução internet

Nas últimas 24 horas, 37.582 novos casos positivos para o coronavírus foram registrados no paísFoto: reprodução internet

Publicado 31/07/2021 18:32

Rio - Mais 910 vidas foram perdidas para a covid-19 no Brasil nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, o país já registrou 556.370 mortes para a doença. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) neste sábado, 31.



Nas últimas 24 horas, 37.582 novos casos positivos para o coronavírus foram registrados no Brasil. Ao todo, 19.917.855 brasileiros já foram contaminado pelo vírus.

Publicidade

A média móvel de óbitos chegou a 989, a menor desde 10 de janeiro deste ano, enquanto a média móvel de casos está em 35.332.



O ranking de estados com mais mortes pela covid-19 é liderado por São Paulo (138.996), Rio de Janeiro (59.269) e Minas Gerais (50.461). As unidades da Federação com menos óbitos são Acre (1.799), Roraima (1.855) e Amapá (1.907).

Em relação aos casos confirmados do novo coronavírus, São Paulo também lidera com 4 milhões de casos. Minas Gerais, com 1,9 milhão, e Paraná, com mais de 1,3 milhão de casos, aparecem na sequência. O estado com menos casos de covid-19 é o Acre (87.141), seguido por Roraima (120.005) e Amapá (121.218).