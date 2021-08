Grazi Massafera e Juliette registram encontro nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Grazi Massafera e Juliette registram encontro nas redes sociaisReprodução/Instagram

Publicado 01/08/2021 11:50

Rio - Que encontro! Na noite deste sábado (31), Juliette conheceu pessoalmente a atriz e também ex-BBB Grazi Massafera e registrou o momento nas redes sociais.

Juliette, campeã do "BBB21", se declarou para Grazi, que foi vice-campeã do "BBB5". "Com direito a biquinho sujo de vinho, energia boa e muito carinho. Você é luz!", disse a paraibana.

A atriz, que namora o ator Caio Castro, repostou a publicação de Juliette e elogiou a nova amiga. "Você irradia! Que mulher maravilhosa e sábia", pontuou Grazi. Ao conquistar o "BBB21", Juliette conversou com Grazi Massafera e Caio Castro durante o "Bate-Papo BBB".