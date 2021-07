Juliette e Neymar - Reprodução

Juliette e NeymarReprodução

Publicado 31/07/2021 11:51

Rio - Com quem será? A manhã de sábado (31) continua agitada no triângulo de "paquera" formado por Juliette, Neymar e Ítalo Ferreira. A campeã do BBB 21 deu "um fora" no jogador da Seleção Brasileira de futebol pelo Twitter.

fotogaleria

Neymar comentou a postagem de atletas gatos das Olimpíadas feita por Juliette se candidatando ao cargo . Na postagem, o surfista Ítalo Ferreira também interagiu com a paraibana e gerou burburinho entre os fãs. Juliette, então, rebateu Neymar sobre o quesito beleza. "Tu gosta, né? O atleta ok, mas o gato eu não sei, não", disse aos risos. Logo depois, a campeã do BBB 21 disse que estava brincando e que Neymar também era bonito.

Publicidade

Mais cedo, Ítalo Ferreira, surfista brasileiro que conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio 2020, respondeu Neymar e pediu para o atleta não entrar na "disputa"