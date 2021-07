Tays Reis está grávida de Biel, afirma colunista - Reprodução/Instagram

Publicado 31/07/2021 11:25

Rio - A cantora Tays Reis, que participou de "A Fazenda 12", está grávida do cantor Biel. O casal recebeu a notícia na última semana. A informação é do colunista Leo Dias.

Tays e Biel iniciaram o relacionamento dentro do reality da RecordTV e estão há seis meses juntos. Em entrevista ao iG Gente, a baiana revelou que pensa em casar com Biel até o fim do ano. "Estamos vendo se vamos juntar as escovas até o fim do ano. Vamos fazer tudo planejado", disse Tays.

Atualmente, os dois moram em São Paulo (SP) e são vizinhos. Em maio, Tays chegou a anunciar o término do relacionamento, mas o casal reatou um mês depois. "Quando eu anunciei foi porque aconteceu mesmo. E a gente pode passar por isso várias vezes. Por brigas e distanciamento. Somos intensos de verdade", explica.

Segundo Tays, o término aconteceu em um momento em que os dois precisavam de um tempo de "encaixe".