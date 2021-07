Lívia Andrade - Reprodução

Publicado 31/07/2021 08:51

Rio - Lívia Andrade está curtindo o verão no hemisfério norte em sua viagem para Las Vegas, nos EUA. Na madrugada deste sábado (31), a apresentadora seguiu compartilhando sua experiência com os seguidores e, dessa vez, mostrou refeições que incluem ouro em suas receitas.

"Gente, acho que não quero ir embora dessa Las Vegas, não", brincou Lívia em vídeo publicado nos Stories do Instagram. "Eu fiz por merecer, eu sei que fiz por merecer", afirmou a atriz. "Olha! Esse negócio [prato culinário] que tem ouro, o pirulito também tem", explicou enquanto mostrava os alimentos servidos no cassino onde estava.

Já no feed, a musa também tem compartilhado as aventuras vividas com cliques que vão de passeios de limusine a dias ensolarados em que a atriz mostra a boa forma . "Registrando tudo na memória, levando todas as lembranças de Vegas na bagagem", escreveu na legenda de uma postagem.