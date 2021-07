Vitão e Luísa Sonza - fotos Reprodução

Vitão e Luísa Sonzafotos Reprodução

Publicado 30/07/2021 18:35 | Atualizado 30/07/2021 18:36

Recentemente, Luísa Sonza lançou "Doce 22", no qual fala sobre diferentes momentos vividos ao longo dos 22 anos. Em uma entrevista ao Multishow, a cantora revelou que o namorado Vitão a ajudou a fazer as músicas do álbum e também falou sobre seu relacionamento com o cantor.

fotogaleria

Publicidade

"'VIP' vem quando eu fingia que não estava apaixonada pelo Vitor. Amo muito o meu namorado, porque ele me respeita muito como artista e entende a minha individualidade também. Ele faz as músicas comigo falando coisas que às vezes não favorecem tanto ele. Sou muito apaixonada por ele. Ela era é de uma época que eu tava: 'ó, Vitor, não se emociona porque estou sem tempo'", relembrou.

Na quinta-feira, a cantora chegou a pedir desculpas após ter rebatido um fã de maneira grosseira. "Desculpa pela forma grosseira que me expressei. Vocês merecem às vezes uma macetada, mas eu fico mal porque vocês são tudo pra mim", escreveu, nas redes sociais.