Publicado 30/07/2021 15:21 | Atualizado 30/07/2021 15:33

Gabriela Pugliesi abriu a caixinha de perguntas no Instagram para responder a alguns questionamentos dos seguidores. Muitos seguidores aproveitaram a oportunidade para perguntar sobre o relacionamento da influenciadora digital com Túlio Dek.

Um dos fãs de Pugliesi perguntou se ela se casaria de novo com direito à cerimônia. "Nunca digo nunca, mas não tenho mais vontade de nada disso. Ao mesmo tempo, nunca me senti tão casada como hoje", respondeu Gabriela. A influencer fitness se separou do modelo Erasmo Viana em fevereiro.

Um outro seguidor quis saber se Gabriela está morando na Bahia. Ao que ela respondeu: "Estou entre Bahia e São Paulo. Não me mudei definitivamente. Está ótimo assim".

Já uma seguidora pediu para Túlio dizer o que mais admira em Gabriela. "Sua capacidade de amar", respondeu o artista plástico.