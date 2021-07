Deolane Bezerra - Reprodução

São Paulo - Deolane Bezerra, que já declarou ser apoiadora fervorosa de Luís Inácio Lula da Silva, ironizou a vitória de Jair Bolsonaro (sem partido) nas eleições de 2018. Segundo ela, em entrevista ao Podpah, o chefe de estado apenas ganhou a corrida presidencial "por causa da facada".

O assunto começou por conta de um dos apresentadores, que citou sua raiz familiar. "Eu tenho família na Paraíba e tal... e lá é Deus no céu e Lula junto", disse o rapaz a Deolane. "E tem nordestino que ainda vota em Bolsonaro... ver isso me dá 10 ódios de uma vez só", retrucou a viúva de MC Kevin.

Questionada se Bolsonaro enganou os eleitores, ela não poupou críticas. "Aquilo lá é um canalha. Para mim, ele apenas ganhou por conta da facada. Tenho até que tomar cuidado porque ele perigoso", comentou Deolane, entre risos. Em seguida, ainda falando sobre política, ela explicou que perdeu amigos por conta do apoio ao ex-presidente. "Daiane e eu perdemos muita amizade por conta de Lula na campanha. Na minha visão... papai [Lula] demorou para apoiar Haddad. Foi por pouco que não ganhou".

Por fim, a viúva de MC Kevin ainda falou sobre o encontro que teve com Lula em São Bernardo do Campo, quando ele foi detido. "Eu amo aquele 'véio' demais. Eu tenho uma foto com ele no dia em que ele se entregou em São Bernardo do Campo. Parecia que eu estava vendo Jesus quando o vi. Falei para ele, 'não se entregue, não'. Tinha tanta gente na porta daquele sindicato". Assista aos vídeos.

