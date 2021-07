Madonna e DabBaby - Reprodução

Publicado 30/07/2021 08:42 | Atualizado 30/07/2021 08:59

Rio - Madonna usou o Instagram Stories, na noite desta quinta-feira, para mandar um recado para DaBaby. Há alguns dias, o rapper fez comentários contra a comunidade LGBTQIA+ e pessoas que portam o vírus do HIV, espalhando desinformação.

"Uma mensagem para DaBaby: se você vai fazer comentários odiosos para a comunidade LGBTQ+ sobre HIV/AIDS, conheça os fatos. Após décadas de pesquisas científicas duramente conquistadas, existem medicamentos que salvam vidas para crianças nascidas com HIV, para pessoas que contraem o HIV por meio de transfusões de sangue, agulhas sujas ou troca de fluidos corporais. Esses novos ARVs podem manter uma pessoa com AIDS viva pelo resto de suas vidas!!! AIDS não é transmitida ao ficar ao lado de alguém na multidão", começou a rainha do pop.

"Quero deixar meu celular mais leve e rezar por sua ignorância. Ninguém morre de AIDS em 2 ou 3 semanas. Graças a Deus. E seus comentários sexistas sobre senhoras cujas vaginas precisam cheirar a água limpa só encorajam mais discriminação contra as mulheres que lutam diariamente contra a opressão de viver sob as restrições do olhar masculino. Pessoas como você são a razão de ainda vivermos em um mundo dividido pelo medo. Todos os seres humanos devem ser tratados com dignidade e respeito, independentemente de raça, sexo, preferência sexual ou crenças religiosas, DaBaby", finalizou Madonna.

Anitta também se posicionou

Na terça, o nome do artista ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter após uma fala dele durante um show no domingo viralizar. Na ocasião, DaBaby deu declarações homofóbicas.

"Se você não apareceu hoje com HIV, Aids ou qualquer uma dessas doenças sexualmente transmissíveis, ligue a lanterna do seu celular. Rapazes, se vocês não estão chupando um pa* no estacionamento, liguem a lanterna do seu celular", disse.

Após a repercussão, o rapper usou os Stories, do Instagram, para se posicionar. "Mesmo meus fãs gays, eles não têm a porr* da Aids, seus idiotas. Eles não têm Aids. Meus fãs gays se cuidam, eles evitam isso. Não são gays nojentos, viciados. Meus fãs gays têm classe, eles não são babacas em um estacionamento".